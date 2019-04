IMF hoiatab: Trumpi tolliplaan kukub läbi

Toimetas: Kaja Koovit RUS

USA president Dondal Trump. Foto: Scanpix/ JOSHUA ROBERTS, REUTERS

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatab, et USA presidendi Donald Trumpi katsed vähendada riigi kaubanduspuudujääki Hiinaga nii, et algselt kehtestatakse tollitariifid ning alles seejärel alustatakse kaubandusläbirääkimisi, on määratud läbikukkumisele, vahendab Briti majandusleht Financial Times.