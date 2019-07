IMF-i juhiks võib saada soomlane

Wall Street Journali andmetel on kandidaatide seas lisaks Rehnile ka endine Hollandi rahandusminister Jeroen Dijsselbloem, Portugali rahandusminister Mario Centeno ja Hispaania majandusminister Nadia Calvino.

Financial Times kirjutas aga, et kandidaatide seas on ka Soome endine peaminister ja praegune Euroopa Investeerimispanga asepresident Alexander Stubb. Ajalehe andmetel on kandidaatide hulgas välja kukkunud Inglise keskpanga juht Mark Carney, keda varem peeti üheks favoriidiks IMF-i juhi kohale.

Seni IMF-i juhtinud Christine Lagarde astus sel nädalal tagasi. Eelmisel nädalal valiti Lagarde Euroopa Keskpanga juhiks.