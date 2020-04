IMF-i kriisiekspert: ei välista, et ühel päeval peame hakkama eludele hinnasilte panema

Kakskümmend aastat USA-s Washingtonis elanud ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) finantskriiside üksuses töötava Peter Lõhmuse eriala on finantskriisid ning nende ennetamine ja lahendamine. Praegune olukord ei ole tema sõnutsi esmalt ei finants- ega majanduskriis, vaid pigem kõikehõlmav šokk.Eesti plaanitavate sammude kohta ütleb Lõhmus, et mõned on küsitavad. Näiteks kütuseaktsiisi langetamine ajal, kui nafta hind on põhjas ja Eesti turg on teadagi oligopoolsete sugemetega, mis ei pruugi proportsionaalset hinnalangust tagada. Või küllalt suurte summade suunamine põllumajandusse, mis momendil on ehk üks elujõulisemaid.