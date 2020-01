IMF kiitis Eesti finantsinspektsiooni, kuid tõi välja ka kitsaskohad

"Rahvusvahelise Valuutafondi kõrge hinnang Finantsinspektsiooni tegevusele seoses rahapesu tõkestamisega näitab, et meie meeskond on teinud õiget ja tõhusat tööd. Arvestame täielikult fondi spetsialistide professionaalseid soovitusi meie töö veelgi paremaks korraldamiseks," ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

IMFi arvates on olnud esimeste seas Finantsinspektsioon, kes finantsjärelevalvajana on rahapesu tõkestamise valdkonnas rakendanud riskipõhist lähenemist. Selleks on sisse töötatud kohapealsete ja kaugkontrollide läbi viimiseks sobivad rutiinid. Valuutafondi hinnangul kasutab Finantsinspektsioon aktiivselt olemasolevaid meetmeid, et turuosalistele selgitada kohustusi rahapesu tõkestamisel ja vajadusel suunata neid täitma. Aastatel 2014-2018 teostas Finantsinspektsioon oma järelevalve alla kuuluvates asutustes 29 rahapesu tõkestamist puudutavat kohapealset kontrolli ning viimase nelja aasta jooksul 84 kaugkontrolli. Kohapealsete kontrollide teostamine on IMFi ekspertide hinnangul ressursimahukas ning seetõttu saab neid ette võtta igal aastal vaid piiratud arvul. Rahapesu tõkestamist saaks veelgi tõhusamaks muuta IMFi hinnangul sellega, kui Finantsinspektsioon keskenduks enam riskipõhisele ja temaatilistele kontrollidele või värbaks juurde rahapesu tõkestamisega tegelevaid inimesi.