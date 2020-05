IMFi juht hoiatab, et maailmamajandus on juba takerdunud koroonaviirusest põhjustatud surutisse

Kuigi viimasel ajal on erinevates riikides taas suured haiguspuhangud – ja Ameerika Ühendriikidest sai neljapäeval suurima nakatunute arvuga riik maailmas –, tunnustas IMFi juht kõiki riike, kes rakendasid väga kiirelt väga ranged piirangud, et viirust kontrolli alla saada, kirjutab Business Insider.

Vaatamata ennustustele, et maailmamajandust tabab selle aasta teises kvartalis tugev mõõnaperiood, nentis Georgieva, et sügav majanduslangus on juba kohal, mistõttu saab vaid tiheda ja koordineeritud piiriülese koostööga koroonapandeemiast põhjustatud surutisest end välja murda.

„Me oleme teadvustanud, et majandussurutis on kohal ning selle pikkus ja sügavus sõltuvad kahest asjast: kas me suudame viirusele piiri panna ning efektiivselt ja koordineeritult kriisile reageerida,” sõnas IMFi juht. „Ma näen praegu, et väga paljud on aru saanud, et kui me ei anna kõikjal korraga sellele vastulööki, siis me sellest olukorrast välja ei tule,” lisas ta.

Valuutafond ise on löönud käed mitme keskpanga ja valitsusega, et võimaldada kiiret kriisiabi, mille abil saaks pandeemiast põhjustatud majandussurutist kiiresti seljatada. IMF ütles eelmisel nädalal, et on valmis kasutama oma ühe triljoni dollari suurust krediidivõimekust, et aidata riike, kus napib rahalisi vahendeid. Ka rõhutas organisatsioon, et iseäranis oluline on kriisiabi arenevatele riikidele.

Georgieva ütles reedel CNBC-le, et valitsused peaksid hoiduma väikestest meetmest, kui on teada, et tegu on ebatavaliselt suure kriisiga. Esmaprioriteediks on hoida inimesed terved ja tagada neile sissetulekud, majandust saab taastama asuda alles siis, kui viirus on taandunud, lisas ta. „Me pole kunagi varem näinud maailmamajandust täielikult seismas. Nüüd me näeme seda,” märkis IMFi juht.

