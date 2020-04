IMFi prognoos: Eesti majandus kukub koroonaviiruse tõttu vähem kui Läti ja Leedu oma

Tänavusele langusele peaks IMFi nägemusel Eesti majandus tuleval aastal kasvama 7,9%. Läti majandus peaks uuel aastal kasvama 8,2 ning Leedus 8,3%.

Põhjanaabrite soomlaste majandus langeb IMFi nägemusel sel aastal 6%, kuid tuleval aastal kasvab 3%.

Eesti Pank on varem öelnud, et kui praegune koroonaviirusest tingitud olukord leeveneb mai alguses, võib Eesti sisemajanduse kogutoodang sel aastal langeda 6%, kui aga leevenemine tuleb alles augusti alguses, võib majanduslangus olla 14%.

Rahandusministeeriumi täpsustatud majandusprognoos näeb tänavuseks ette majanduslangust kuni 8 protsenti.

Tarbijahinnad peaksid IMFi nägemusel tänavu Eestis kerkima 1,5% ning tuleval aastal 2%.

Eelarvepuudujääk peaks meil sel aastal olema -2,7% ning tuleval aastal -1,9%.

Rahvusvaheline Valuutafond hoiatas oma eilses raportis, et koroonaviirusest põhjustatud majanduslangus saab olema suurim alates 1930-ndate Suurest Depressioonist.

Fond hoiatas, et koroonaviirus jätab maailmamajandusele püsivad haavad ning suurem osa riike peavad arvestama, et nende majandused on 5% väiksemad ka pärast tuleva aasta kiiret taastumist.