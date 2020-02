Inbank andis teada tulemustest. Inimesed kasutasid rekordiliselt järelmaksu

Neljas kvartal ja aasta lõpp on kaubanduse kõrghooaeg, mis väljendus selgelt järelmaksu mahtude kasvus. "Kokku müüsime neljandas kvartalis järelmaksu rekordilise 34 miljoni euro eest, mis teeb aastaseks kasvunumbriks 75%," ütles Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo.

Inbanki neljanda kvartali müügimaht oli kokku 85 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 39%. Riikide arvestuses on Inbanki suurima kasvuga turg endiselt Poola 18 miljoni euroga (+173%), millele järgnevad Leedu 29 miljoni (+28%), Eesti 24 miljoni (+22%) ja Läti 14 miljoni euroga (+17%).

2019. aasta müügimaht oli kokku 305 miljonit eurot, mis on 46% enam kui eelmisel aastal. Inbanki suurim turg oli mullu Leedu 102 miljoni euroga, millele järgnes Eesti 94 miljoni, Poola 55 miljoni ja Läti 53 miljoni euroga.

Müügimahte arvestades on Inbanki suurim turg Leedu. "Eelmise aasta lõpus asutasime Leedus ka pangafiliaali ning laiendasime äritegevust 4 miljardi euro suurusele Leedu tähtajaliste hoiuste turule, et mitmekesistada oma hoiuste kaasamise kanaleid," rääkis Andresoo. Samuti viidi 2019. aasta detsembris lõpule ülepiiriline ühinemine Mokilizingas AB-ga.

Inbank tegi eelmisel aastal suurima hüppe Poola turul, kus ärimahud kasvasid aastaga viis korda ehk 12 miljonilt 55 miljoni euroni. Sellega tõusis Poola turu osakaal Inbanki kogumüügis 6%-lt 18%-ni. Andresoo on veendunud, et edu juures mängis olulist rolli tulemuslik tootearendus. „Meie Partner Portal ja e-POS lahendused said sealsete järelmaksu partnerite seas väga populaarseks ja olid konkurentidest põlvkonna jagu ees. Seda kinnitab ka edukas koostöö Poola juhtiva makseteenuste pakkuja PayU-ga, mille kaudu on Inbanki makselahendused saadaval tuhandetes Poola veebipoodides," ütles Andresoo.