Inbank on tänavu teeninud 6,57 miljoni eurot kasumit

Tänavuse aasta jooksul on Inbankiga liitunud 83 uut töötajat ning septembri lõpu seisuga töötab grupis 215 inimest.

Andresoo sõnul valmistub Inbank ka Leedu filiaali avamiseks veel neljandas kvartalis, selle eelduseks on Leedu Keskpanga lõplik luba. „Kuna Inbank finantseerib ka edaspidi oma tegevust eraisikute hoiustest, siis avab Leedu filiaal meile veel ühe hoiuste kaasamise turu ja aitab seeläbi finantseerimiskanaleid mitmekesistada,“ märkis ta.

Vastavalt tänavu teises kvartalis vastu võetud strateegilisele otsusele müüa kogu 7,94-protsendiline osalus Coop Pank AS-is müüs Inbank septembris 4% Coop Panga aktsiatest. Tehingust vabaneva kapitali investeerib Inbank rahvusvahelisse kasvu ning ülejäänud aktsiad on plaanis müüa Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumise ajal.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1700 aktiivset koostööpartnerit ning 519 000 aktiivset kliendilepingut. Inbank on Eesti E-Kaubanduse Liidu liige ning Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.