Inbank ostis enamusoasluse sõidukite rendifirmas

Tehingu hinda osapooled ei avalda. ning börsile saadetud teate kohaselt ost Inbaki majandustegevust oluliselt ei mõjuta.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul liigub maailm täna selgelt püsitasul põhinevate ärimudelite suunas. „Kuna pikaajalise autokasutuse teenust on võimalik edukalt skaleerida, siis näeme sellesi äris väga suurt kasvupotentsiaali," ütles Põldoja. Tema sõnul on Mobire Eestis uue tootekategooria tutvustamisel head tööd teinud, ühist kasvuvõimalust näeb Põldoja aga eelkõige Läti ja Leedu turgudel. „Tunneme hästi autode finantseerimise valdkonda ja Baltikumi turgu, selles mõttes sobib Mobire Inbanki portfelli kenasti," sõnas Põldoja.

Tänavu novembris 8 miljonit eurot värsket kapitali kaasanud Inbank plaanib seda raha kasutada laenuportfelli kasvatamiseks ja strateegiliste investeeringute tegemiseks. Põldoja sõnul on Mobires enamusosaluse ostmine panga jaoks strateegiliselt väga oluline samm. Sisenemine kiirelt kasvavasse täisteenusrendi ärisse võimaldab Inbankil laiendada tootevalikut ja tugevdada enda positsiooni autode finantseerimise turul.

Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma tunnistas, et täna on nende turuosa Lätis ja Leedus tagasihoidlik ning et kasv on seni paljuski rahastuse taha jäänud. „Täisteenusrendi pakkumine on väga kapitalimahukas äri ja ilma soodsa rahastuseta seda edukalt teha ei saa. Tänu koostööle Inbankiga saame oma autoparki kiiresti ja oluliselt suurendada," kinnitas Valma. Turu potentsiaalist rääkides tõi Valma näiteks Eestis 2019. aastal liisitud sõiduautode uusmüügi mahu, mis ulatub Eesti Panga andmetel 600 miljoni euroni.

Valma sõnul tahab Mobire vastata tarbijakäitumise ülemaailmsetele muutustele ja pakkuda alternatiivi liisingule. „Tarbimisharjumused muutuvad ja asjade omamise tähtsus väheneb. Inimesed väärtustavad üha enam vaba aega ega soovi seda olmeprobleemidele kulutada," ütles Valma. Ta selgitas, et täisteenusrendi puhul vastutab teenusepakkuja kuutasu alusel nii sõiduki rehvivahetuse kui ka tehnilise ülevaatuse korraldamise eest. Võimalike avariide ja tehniliste riketega seotud küsimused lahendab samuti Mobire ööpäevaringne teenindus.