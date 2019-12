Inbank pakub miljonite eest võlakirju. Mis neil plaanis on?

"Teeme järjekordse emissiooni Nasdaqi Balti võlakirjade turule, et laiendada Inbanki investorbaasi ja tuua Eesti turule atraktiivne investeerimisvõimalus. Emissioonist saadavaid vahendeid kasutame Inbanki kasvu toetamiseks ning laienemiseks välisturgudel," lausus Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Inbank pakub avalikult 6500 allutatud võlakirja „Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029" nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 19.12.2029. Inbankil on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 1,5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 1500 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 8000 ning pakkumise maht suureneda kuni 8 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti väljakuulutamise korral kuuluvad võlakirjadest tulenevad nõuded täitmisele vastavalt võlakirjade tingimustele ja need rahuldatakse pärast kõigi õigustatud allutamata nõuete rahuldamist kohalduva seadusega kooskõlas.