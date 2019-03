Inbank sisenes Hollandi hoiuseturule

Hoiuste kaasamise eesmärgiks on toetada Inbanki rahvusvahelist finantseerimistegevust ning muuta raha kaasamine paindlikumaks ja kiiremaks.

Inbanki tootearenduse juhi Erkki Saarniidu sõnul pakub Inbank Hollandis tähtajalisele hoiusele kuni 1,40% suurust aastast intressimäära, mis on samas suurusjärgus Saksamaal ja Austrias pakutavaga. „Eelmise aasta lõpu seisuga ulatus meie Saksamaalt ja Austriast kaasatud hoiuste portfell ligi 150 miljoni euroni, mis näitab, et meie pakkumised on välisriikide elanikele väga atraktiivsed,“ ütles Saarniit.

Hollandis 5-aastase tähtajaga 25 000 euro hoiustajale avajale pakutakse 25-eurost boonust.

Inbanki selgitusel ei ole nemad sellega seotud ning boonust maksab Raisin,

Eestis pakub Inbank kodulehe andmetel aastasele hoiusele intressimääraks 1,75%.

Saarniidu sõnul on hoiustamise näol tegu väga madala riskitasemega säästmisviisiga, millega on siiski võimalik teenida arvestatavat tootlust. “Kõrge riigireitinguga Eesti pangandus on eurooplaste jaoks usaldusväärne ja stabiilne ning tagatisfondi süsteem annab klientide hoiustele igas pangas kuni 100 000 euro ulatuses garantii,” ütles Saarniit.

Lisaks hoiuste kaasamisele Hollandist plaanib Inbank 2019. aastal alustada hoiuste pakkumist ka Leedus avatava pangafiliaali kaudu. Endiselt jätkab Inbank hoiuste kaasamist Eestis.