Inbank tõi turule teistmoodi makseäpi ja -kaardi

„Sularahatehingute arv langeb küll iga päev, kuid viimased kümme aastat valitseb siinse regiooni krediitkaartide turul täielik seisak. Praegu on 10 aasta taguse ajaga võrreldes ringluses kolmandiku võrra vähem krediitkaarte, aga samas on nende käive kahekordistunud. Võrreldes näiteks USAga ei paku Euroopa, sealhulgas Eesti pangad klientidele piisavalt häid preemiaprogramme, mistõttu ei ole eestlastel ka erilist motivatsiooni krediitkaarte kasutada," selgitas Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Põldoja tõi näiteks Apple Cardi või Amazon Rewards Cardi, mis annavad kaardiomanikule ostude pealt teatud protsendi raha tagasi. „Muidugi pakuvad ka siinsed pangad mõningaid soodustusi, aga cashback, mida saab kasutada kus tahes, on kindlasti üks põhjus, miks eelistada krediitkaarti igapäevaste ostude tegemiseks," lisas Põldoja. Tema sõnul kasutatakse erinevalt muust maailmast Eestis krediitkaarte peamiselt reisidel või teatud tüüpi suuremateks ostudeks. „Soovime Inpayga seda trendi muuta," sõnas Põldoja.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul lähtuti Inpay väljatöötamisel sellest, et kõige sagedamini kasutatakse pangakaarte igapäevaseks ostlemiseks. „Nägime võimalust seda turunišši konkurentsivõimelise pakkumisega täita. Inpay makselahendus ongi kõige kasulikum ja mugavam just selleks otstarbeks," ütles Andresoo. Tema sõnul ei tähenda innovatsioon tingimata jalgratta leiutamist, vaid see võib olla ka millegi lihtsustamine ja parema kasutajakogemuse loomine.

"Tänaseks on selge, et rahakotivaba elu on uus normaalsus. Sellepärast alustasime mobiiliäpi loomisest ja kaart on pigem nagu aksessuaar, mida tänapäeval tingimata vaja polegi," rääkis Andresoo. Uue makselahenduse kasutamiseks tuleb alla laadida Inpay äpp, mis võtab aega vaid paar minutit. Virtuaalkaarti ja limiidita Apple Pay viipemakseid saab hakata kasutama kohe, Mastercardi viipekaart saadetakse postiga koju 10 päeva jooksul.

Inpayd saavad kasutada kõikide pankade kliendid ilma kodupanka vahetamata. „Inbanki strateegia ei ole meelitada üle teiste pankade kliente ega asendada kellegi kodupanka, vaid pakkuda kõige kasulikumat kaarti igapäevaseks ostlemiseks koos raha tagasi teenimise võimalusega," rõhutas Andresoo.