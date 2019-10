Inbanki e-kommertstegevuse juhina asus tööle legendaarne turundaja

Inbanki asutaja ja nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on Inbank rahvusvahelistel turgudel koostöös kaupmeeste ja digitaalsete ostuplatvormidega pidevas arengus ning vaatab oma võimekuse suurendamiseks väljapoole traditsioonilist pangandust.

„Liigume oma teenustega sinna, kus tekivad uued ärimudelid. Rahvusvahelises konkurentsis läbilöömiseks peame oma meeskonda pidevalt tugevdama nii tehnoloogilise kui turundusalase talendiga. Mul on väga hea meel, et meie tegemised on olnud piisavalt silmapaistvad ning Rain Pikand on otsustanud uue põlvkonna finantslahenduste ehitamiseks meiega liituda," rääkis Põldoja. „Olen Rainiga üle 15 aasta koostööd teinud ja nii minu kui Inbanki jaoks on privileeg, et säärase kogemustepagasiga professionaal on otsustanud oma karjääris järjekordse uue väljakutse just koostöös Inbankiga vastu võtta."

Inbanki kaasasutaja ja juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul on Inbanki tegevuse peamises fookuses koostöös kaupmeestega ostmise võimalikult mugavaks ja efektiivseks tegemine, mistõttu ka tootearenduses on suurenenud fookus just e-kaubanduse lahenduste väljatöötamisele.

„Raini lisandumine meie meeskonda on väga suur asi, tema kogemus nii digiturunduse, brändi- kui teenuseturunduse valdkonnas on erakordne. Kindlasti aitab see ehitada ja lansseerida teenuseid, mis võimaldavad Inbankil veelgi jõulisemalt uutele turgudele liikuda," rääkis Andresoo. „Inbank pakub Eestis ja välisturgudel koostöös enam kui 1500 partneriga ostjatele mitmesuguseid erinevaid makselahendusi. Näeme kuidas ostueelistustes e-kaubanduse osakaal pidevalt kasvab ning soovime seetõttu ka ise uudsete digilahenduste väljatöötamises esirinnas olla."