Inbanki puhaskasum kuivas teises kvartalis kokku

Vaatamata vähenenud müügimahtudele suurenes Inbanki laenuportfell 2019. aasta teise kvartaliga võrreldes 27 protsenti ja ulatus kvartali lõpuks 349 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas aastaga 47 protsenti ja oli teise kvartali lõpuks 402 miljonit eurot.

Kvartali kasum enne laenukahjumeid kasvas aastaga 10 protsenti ja ulatus 4,3 miljoni euroni. Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul mõjutasid majandustulemusi peamiselt tuleviku laenukahjumite katteks tehtud eraldised summas 3,7 miljonit eurot, kuid panga tegevus oli nii kvartali kui ka poolaasta lõikes kasumlik. "Vaatamata keerulisele makromajanduslikule olukorrale ei näidanud teine kvartal olulist muutust klientide maksekäitumises," lausus Andresoo. Ta lisas, et reaalsete laenukahjumite mahtu on hetkel keeruline ennustada, sest need sõltuvad eelkõige ettevõtete võimest säilitada aasta teises pooles töökohti.

Teise kvartali müügimaht oli kokku 60 miljonit eurot, mis on 19 protsenti vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. „Peatasime kohe kriisi alguses aktiivse turundustegevuse ja olime krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsed, mistõttu vähenes müügimaht enim väikelaenu tooteliinis," ütles Andresoo.

Hoolimata sellest, et poed olid pikalt suletud, kasvas järelmaksu tooteliin võrreldes eelmise aastaga 12 protsenti, Poolas tervelt 80 protsenti. "Suunasime kohe kriisi alguses oma ressursid tootearendusse ja tõime kaupmeeste e-kaubanduse soodustamiseks turule Eestis unikaalse "maksa hiljem" platvormi," lisas Andresoo. Tema sõnul on juba täna näha müügi ja nõudluse kiiret taastumist kõikides tooteliinides.

Lisaks innovatsioonile tootearenduses korraldati kriisi ajal ümber ettevõtte juhtimisstruktuur. "Mõistsime, et kui tahame olla rahvusvaheliselt edukad, siis peame ehitama organisatsiooni toodete, mitte riikide ümber nagu oleme seda seni teinud. Lisaks kasvu toetamisele soodustab uus struktuur ülepiirilist koostööd ja annab meie inimestele uusi eneseteostuse võimalusi," ütles Andresoo.

Alates juulist on uue organisatsiooni keskmes kolm riikideülest äriüksust: järelmaks, mida juhib leedulane Benas Pavlauskas, autode finantseerimine, mille uueks juhiks on Margus Kastein, ning tarbijalaenud ja kaardid, mida asub vedama Piret Paulus.