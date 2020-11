Inbanki teenis kolmandas kvartalis kopsaka kasumi

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul taastusid müügimahud oodatust kiiremini ja kolmas kvartal lõppes selgelt positiivse noodiga. „Kvartal oli väga tempokas ja sündmusterohke, kindlasti oodatust edukam. Nägime juba teise kvartali lõpus esimesi kaubanduse taastumise märke ja kolmandas kvartalis tegi järelmaksu müük korraliku kasvu," rääkis Andresoo.

Kolmanda kvartali müügimahud kasvasid teise kvartaliga võrreldes 47%. Kõigi turgude müügimaht kokku ulatus 88,2 miljoni euroni ja see kasvas eelmise aastaga võrreldes 9%. Järelmaksu osakaal kogumüügis oli 74% ehk 65,6 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas järelmaksu tooteliin 55%. "Üheks järelmaksu edu põhjuseks on kindlasti Poola üksus, kes on teinud väga head müügitööd ja alustanud koostööd suure hulga uute järelmaksupartneritega," selgitas Andresoo. Kolmandas kvartalis moodustas Poola osakaal kogu järelmaksu müügis 46%.

Samas kahanesid aastatagusega võrreldes väikelaenude müügimahud 63%. Pangajuhi sõnul mõjutas tagasihoidlikke mahte otsus olla krediidivõimekuse hindamisel konservatiivsem. "Ühelt poolt olime ise laenude väljastamisel konservatiivsed, kuid märgata oli ka nõudluse üldist vähenemist," lausus Andresoo.

Andresoo sõnul mõjutasid kvartali majandustulemusi eelkõige tuleviku laenukahjumite katteks tehtud eraldised, mis kasvatasid laenude allahindluse kulu 3,1 miljoni euroni. "Kuigi täna nähtav info maalib portfelli kvaliteedist oluliselt ilusama pildi, kui me kevadel eeldasime, oleme ennast ette valmistanud ka võimalikuks arenguks negatiivses suunas," ütles Andresoo.

Klientide üldist maksekäitumist võib Andresoo sõnul pidada väga heaks. Kolmanda kvartali jooksul vähenes lühiajalises makseviivituses (31-90 päeva võlas) oleva portfelli osakaal 2,1%-ni kogu portfellist. Teise kvartali lõpus oli sama näitaja 2,7%. Kolmandas kvartalis jälgiti detailselt ka maksepuhkusi võtnud klientide krediidikäitumist. "Kevadel eelistas enamus maksepuhkuse võtnud klientidest kolmekuulist perioodi, neist 87% jätkas lepingu teenindamist tavapäraselt," lausus Andresoo.