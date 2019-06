Indrek Holst: teise pensionisamba lammutamine lõhub usaldust riigi vastu. Mida nad järgmisena ette võtavad?

SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst on otsustanud pärast 20 aastat ameti maha panna. Ta on kogu oma senise karjääri olnud seotud kindlustusega. Pärast ülikooli matemaatikuna lõpetamist läks ta tööle kindlustusjärelevalvesse, edasi Hansapanka ning sealt juba SEB-sse, kus on töötanud viimased 20 aastat. Võib öelda, et kindlustuse ja pensioni valdkond on tema nägu. Nüüd on ta otsustanud selle ukse oma selja taga kinni panna, aja maha võtta ning uute ja huvitavate tegemiste järele ringi vaadata.