Indrek Kasela: küsin endalt, mitu poliitikut ma tööle võtaks

„Ilmus koroonaviirus, ja kohe otsustasime kasutusele võtta keskaegsed vahendid – panna piirid kinni –, arvates, et see aitab. See on puhtalt selle tulemus, et meil said populistid võimule. Eesti riik, kes ei taha turismifirmasid toetada, alles tegi ära riikliku tellimuse koroonatestidele 100 miljoni euro eest. Pole just kõige mõistlikum investeering. Parem oleks see raha investeerida vaktsiini ja antikehade väljatöötamisse (mida tehakse teiste seas ka Tartus),“ rääkis ettevõtja.

„Mina majanduslikku ega meditsiinilist kriisi ei karda. Praegune kriis on poliitikute jaoks unistuste olukord. Midagi hullu ei juhtu – laipu tänaval ei vedele ja kõik on enam-vähem korras. Aga kui Eesti valitsus veel Soome valitsusega ära lepib, siis näeme suvel sellist turismi kasvu nagu varemgi.“

