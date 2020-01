Indrek Neivelt: enne pensionireformi tuleks teise samba loomine veaks tunnistada

"Meie analüütikud oskavad täpselt arvutada, kui suur on inimese pension neljakümne aasta pärast, aga nad ei oska või ei taha arvutada palju on meie majandus "tänu" teisele sambale väiksem. Ja isegi Eesti kapitaliturg oli enne teise samba tegemist rohkem arenenud kui nüüd," nendib Neivelt.

Ekspankur märgib, et kas selle teise samba mõte ei peaks olema rohkem pensioni saada. "Aga tegelikkus näitab, et kui välja arvata jõukam kakskümmend protsenti elanikest, siis on kõik teised selle süsteemi korral kaotajad," leiab ta.

Neivelt on veendunud, et teise pensionisamba loomine ei olnud omal ajal hea otsus. "Seda tuleks ausalt tunnistada. Ma tean, et seda reformi sajandivahetusel tehes olid kõigil head kavatsused, aga kahjuks läks teisiti. Nüüd pensionireformi tehes peaks selle ausalt välja ütlema ja vabandama," ütleb ta.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.