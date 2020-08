Indrek Neivelt: kui Kredexi portfelli baasilt loodaks pank, siis võidaks ühiskond sellest 200 miljonit eurot aastas

Seetõttu tuleks praegust kriisiaega vaadata kui võimalust panganduses konkurentsi juurde tekitada.

Kuidas saaks konkurentsi tugevdada?

Valitsus on lubanud, et garantiideks ja laenudeks antakse Kredexi kaudu vähemalt 1.5 miljardit eurot. Täna on Eesti pankade laenude maht ettevõtetele üle 9 miljardi euro. Kui Kredex annab laene ja garantiisid 1.5 miljardi euro eest, siis on see samapalju kui LHV ja Coop pank kokku. See on märkimisväärne maht, mis ka turgu mõjutaks.

Kredexi portfelli baasilt saaks luua panga ja panga saab kahe-kolme aasta pärast börsile viia. Portfell hinnatakse turuhinda ja müüdaks uuele pangale. Uues pangas kuuluks riigile alla poole aktsiatest. Ülejäänu müüdaks börsil meie inimestele ja ettevõtetele. Börsile tekkiks tõeline rahvaaktsia. Ühelt poolt kasvaks konkurents pangaturul ja hinnad langeksid ning otsustamine tuleb kliendile lähemale. Teiselt poolt tekiks inimestel uus võimalus kuhu oma sääste investeerida.

Kui selline pank korralikult tööle saab, siis on ühiskonna otsene võit vähemalt 200 miljonit eurot aastas. Lisaks veel kaudsed mõjud seoses suurema paindlikkusega turul ja sellega, et raha ei läheks dividendina riigist välja. Kokku on kasu vähemalt üks protsent SKT-st. Ja seda igal aastal.

Sama probleem pankadega on ka leedulastel. Seal kaalub valitsus panga ostmist. Nemad on problemist aru saanud ja juba tegutsevad.