Küsimusele, kas praegune olukord on kriisi, vastas Indrek Neivelt, et puhtalt majandusdefinitsiooni kohasel peaks praegu olema kriis. Kuid oma pea 30 aastase majandusvallas tegutsemise kogemuse pealt võib ta öelda, et mingi kriis on kogu aeg.

Mitmed majandusharud on küll suures languses, kuid suures plaanis ei ole Neivelti jaoks tegemist mitte kriisi, vaid kiirendatud majanduse struktuuri muutusega.

Neivelti hinnangul tuleks kiirendada struktuurimuutusi. „Ei ole vaja illusioone, et kevadel lennukid lendavad ja hotellid on täis. Meil tuleb selle viirusega veel pikalt koos elada ning fundamentaalselt aru saada, et inimeste käitumine muutub," rääkis Neivelt.