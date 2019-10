Indrek Saar: meie oleme pensionidebatis õigel teel

"Meie fraktsiooni kohtumine Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ja asepresidentide Ülo Kaasiku ning Maive Rutega andis kinnitust sellest, et sotsiaaldemokraadid on käimasolevas pensionidebatis õigel teel. Eesti Pank tõi sõltumatu analüüsijana välja mitmed teemad, millest oleme varem rääkinud ja võimalikele ohtudele osutanud," märkis Sotsiaaldemokraatliku erakonna Indrek Saar.

Üks keskne tõdemus oli, et kui valitsuse algatatud pensionimuudatused ellu astuvad, siis tulevikus saab raha pensionisüsteemis olema tänasest vähem. Olukorda leevendavad siis kas maksutõusud, pensioniea tõstmine või hoopis välistööjõu märksa ulatuslikum Eestisse tulek.

Meil on keskpangaga veel üks väga põhimõtteline ühine mure – kui anda inimestele võimalus kulutada kogu senise töökarjääri jooksul kogutud säästud korraga ära, siis saab nende tulevane pension lausa kuni kolmandiku võrra väiksem. See suurendab otseselt vanemaealiste vaesusriski.

Rääkisime lahti ka selle Eesti Panga hinnangu, et kui teisest sambast lahkujaid on palju, toob see ilmselt kaasa tuua lühikese spurdi Eesti majanduskasvus. Ajutisele kiirendusele järgneks aga majanduskasvu aeglustumine või koguni langus, mistõttu kannataks Eesti inimeste elujärg.