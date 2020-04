Indrek Saul: tark kriisikäitumine on võrreldav Marsi koloniseerimisega ehk kuidas pääseda 10% edukama kriisist väljuva ettevõtte hulka

Sauli sõnul peaks iga ettevõtja täna väga hoolikalt kaaluma, kust ja mida ta kärpida saab, pidades ennekõike silmas, milliseid ressursse on tal hädasti vaja tugevaks kiirenduseks kriisi lõppfaasis. See ei tähenda vaid rahalist likviidsust, vaid ka võtmeressursside olemasolu. Olgu nendeks siis firma jaoks üliolulised talent-töötajad, seadmed, võtmekliendid või -partnerid. Just oskus näiteks kuue või üheksa kuu pärast kättejõudva kiirendamishetke tarvis säilitada kõige-kõige olulisemad ressursid, eristab tegelikud võitjad ja kaotajad nii äride kui riikide majanduste võrdluses.

"Mulle meeldib kriise võrrelda tuntud ulmefilmide kontekstis," ütleb Saul. „Me kõik teame filmi Apollo 13, kus pärast hapnikuventiili purunemisest põhjustatud plahvatust ja astronautide hättasattumist kosmoses muutus kogu päästeplaani fookuseks inimeste elude päästmine iga hinnaga. Kuid see ei ole viis, kuidas peaksime praegust kriisi läbima. Praegust kriisi võrdleksin ma neljaosalise National Geographicu ulmesarjaga „Mars" sellest, kuidas inimesed end Marsil sisse seavad. Ei piisa vaid sellest, et jõuad kõigi katsumuste kiuste Marsile, vaid sul peavad olema alles ka ehitusmaterjalid, taimede seemned, väetised, sa pead olema suuteline hakata vilja kasvatama ja hapniku tootma. See tähendab, et oled Marsile jõudnud terve ja tugevana koos kõigi vajalike ressurssidega."

Indrek Sauli sõnul on tal eelmise kriisi õppetunnide kohta valmimas ka veebiseminar koostöös juhtimisajakirjaga Director, kus ta tutvustab lähemalt nelja edukat kriisist väljumise strateegiat, mille valikud sõltuvad peamiselt ettevõtete üldisest ja finantsilisest tugevusest oma konkurentidega võrreldes. Tasuta veebiseminar toimub 9.aprillil Zoomi keskkonnas ja ettevõtjad saavad sellele registreeruda siit.