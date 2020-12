Inetu lahutus. Briti ajaloo suurim protsess venib. Poeg tõrjub süüdistusi

Poega süüdistatakse nimelt selles, et ta on olnud oma isa poolel ja üritanud peita tema vara oma enda ema eest. Bloombergi andmetel andis Temur kohtus tunnistusi ja ütles seal, et ta kaotas 50 miljonit dollarit hoopis õpingute ajal, kui tegeles päevakauplemisega.

Temur kinnitas, et kaotas raha aktsiaturul, mitte ei peida seda ema eest, kellele kohus on määranud kokku väidetavalt 600 miljoni dollari eest rikka eksmehe vara. Temur ütles, et tema isa ei olnud poja suure kaotuse üle sugugi rõõmus.

"Ma arvasin, et ta mõtles, et tema ise ei teeks kunagi selliseid vigu nagu mina...tema jaoks oli sellise summa kaotus šokeeriv, eriti nii lühikeses ajavahemikus," ütles ta.

Ema Tatiana leiab, et ta oleks poja sellise summa kaotusest kuulnud, Temur ei ole aga nõus ning kinnitab, et vara peitmisega ta tegelenud ei ole.

Lahutusprotsess leiab aset Suurbritannias ning see on riigi ajaloo suurim. Praeguse kohtulahingu algatas Tatiana, kes soovib oma eksmehelt välja nõuda kohtu määratud 600 miljoni dollari suuruse summa. Mees on keeldunud seda tasumast. Tatiana on alustanud kohtuasju vähemalt viies riigis. Muuhulgas on ta üritanud lasta konfiskeerida miljardäri superjahti Dubais ja 140 miljoni dollarilist kunstikollektiooni Lichtensteinis. Mõlemad katsed on siiani ebaõnnestunud.