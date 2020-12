INFOKILD | Piirangutest puudutatud ettevõtjad hakkavad toetust saama tõenäoliselt töötukassa kaudu

„Me ei ole seda otseselt veel arutanud, aga eile sain valitsuselt info. Võtame selle jutuks. Järgmisel nädalal koguneb nõukogu," ütles töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson Ärilehele.

Riigikantselei sõnul on kompensatsioonimeetme korraldus veel valmimas, detailid täpsustuvad.

Peterson lisas, et järgmiseks kolmapäevaks on ta kokku kutsunud töötukassa nõukogu ja arutatakse midagi palgahüvitise sarnast. Kassa reservist on võtta 50 miljonit eurot, aga tema teab, et palgahüvitise puhul on juttu olnud 20 miljonist. See tähendab, et umbes 3 miljoni jagu on valitsusel plaanis ka muid meetmeid rakendada.

"Kogemused on meil olemas. Oskame seda läbi viia. Turismisektorile oleme teinud seda juba kolm korda, neljas ei ole probleem," ütles Peterson.

Ta leiab, et piirangud on vajalikud, et meid ei tabaks täielik katastroof. "Haiglad on piiri peal. Tervishoiutöötajate hoidmiseks on see väga oluline," kommenteeris ta.