Inimesed hakkasid uuesti kodulaenu võtma, autode ostmise hoog rauges

Laenumahud on alates juunist vähehaaval kasvanud ning augustis väljastati eluasemelaene 107 miljoni euro väärtuses. Keskmine eluasemelaenusumma ei ole kriisiajal oluliselt muutunud, kuid uute lepingute arv oli sel suvel 17% väiksem kui aasta tagasi. Muid laene väljastati majapidamistele augustis 34 miljoni euro väärtuses, mis on aastavõrdluses ligikaudu kümnendiku võrra vähem.

Eesti ettevõtetele väljastati eelmisel kuul pikaajalisi laene ja liisinguid 132 miljoni euro väärtuses, mis on viimase kuue aasta madalaim näitaja. See väljendab ettevõtjate väikest investeerimisjulgust. Koroonapandeemia andis sellele tugeva löögi ja seetõttu on majanduse väljavaade jätkuvalt ebamäärane.

Enamike sektorite laenumahud jäid augustis võrreldes kriisieelse ajaga tunduvalt väiksemaks. Vähem alanes laenuaktiivsus ehitus- ja kinnisvarasektoris, kuhu väljastati augustis üle poole kõikidest ettevõtete laenudest. Tööstussektori kindlustunne paranes suve jooksul küll märgatavalt, ent sektori laenumahud on endiselt väikesed. Alates aprillist on tööstusettevõtetele väljastatud 46% vähem pikaajalisi laene kui samal perioodil aasta varem.

Juulis aktiveerunud autoliisinguturg võttis augustis jälle hoogu maha. Ettevõtted ja majapidamised liisisid augustis sõiduautosid 36 miljoni euro väärtuses ehk veerandi võrra vähem kui juulis.

Keskmised laenuintressimäärad ei ole koroonakriisi ajal muutunud. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli augustis 2,9% ja tagatisega eluasemelaenude oma 2,3%.

Eelmistel kuudel väga kiiresti kasvanud ettevõtete ja majapidamiste hoiused suurenesid augustis rahulikumas tempos. Ettevõtete hoiused kasvasid kuuga 22 miljoni ja majapidamiste hoiused 18 miljoni euro võrra. Võrreldes aastatagusega on hoiused kasvanud väga palju: ettevõtete omad 12% ehk 7,7 miljardi euroni ja majapidamiste omad 11% ehk 8,8 miljardi euroni.