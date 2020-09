Inimesed ja ettevõtted registrisse. Ministeeriumi plaani üheks osaks on ka ettevõtete kohustuste andmebaasi loomine

Ärileht küsis ministeeriumilt mõned täpsustavad küsimused, sest väljatöötamiskavatsuses on lühidalt mainitud ka seda, et positiivne register võiks tulla ka juriidiliste isikute ehk ettevõtete kohta. Vastab rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna jurist Paula Etti

Mis nüüd edasi saab ehk milline on edasine protseduur?

Rahandusministeerium ootab krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas tagasisidet oktoobri lõpuni, misjärel analüüsitakse põhjalikult laekunud arvamusi ja osapoolte seisukohti. Seejärel otsustakse, millise mudeliga (riigi vs era) on mõistlik edasi minna ja kuidas on vajalik seda täpsemalt reguleerida, st alustatakse vastava eelnõu koostamisega.

Millised on olulisemad kaalumiskohad?

Peamiseks kaalumiskohaks on registripidaja küsimus, ehk kas finantskohustuste andmete vahetamise keskkonda hakkab haldama riik või erasektor. Teine suurem küsimus on, et kas kõnealune keskkond saab olema register või andmevahetusplatvorm või kahe eelneva hübriidvorm. Kindlasti arutatakse põhjalikult läbi ka see, millist infot keskkonnas vahetama hakatakse ja sellega seonduvad andmekaitselised aspektid - nt kellel on õigus andmetele ligi pääseda, kui kaua andmeid säilitatakse jm. Turvalisuse tagamine on kindlasti üks keskse tähtsusega element. Seetõttu on kõnealuses konsultatsioonidokumendis ette nähtud ka mitmed kaitsemehhanismid. Näiteks, kui teenuseosutamise võimalus antakse erasektorile, siis ettevõtja, kes sellist teenust saab pakkuma hakata, peab taotlema esmalt finantsinspektsioonilt tegevusloa, ta peab tegutsema vastavalt krediiditeabe seaduses ettenähtud tegevusnõuetele ja täitma kõiki andmekaitse nõudeid.

Väljatöötamiskavatsuses jäi silma, et nö positiivne register võidakse teha ka juriidilistele isikutele. Mida see võiks tähendada?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning justiitsministeerium koostöös rahandusministeeriumiga on töötanud paralleelselt ka varajase hoiatamise süsteemi temaatikaga. See puudutab juriidilisi isikuid ja kavandatav süsteem peaks aitama tuvastada asjaolusid, mis võivad põhjustada maksejõuetust, ja anda ettevõtjale märku vajadusest viivitamatult tegutseda. Osaliselt on teema seotud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid. Kõnealusel teemal on valminud ka Maailmapanga analüüs varase hoiatuse võimalustest Eestis. Sellise hoiatussüsteemi toimimiseks on äärmiselt oluline ka ettevõtjate finantskohustuste info ehk n-ö positiivne krediidiinfo. Maailmapank on pöördunud rahandusministeeriumi poole seoses krediiditeabe seaduse ettevalmistustega ja sellisest soovist - hõlmata ka juriidiliste isikute finantskohustused - meile teada andnud. Ehk siis kõnealuste andmete hõlmamine annaks riigile lisandväärtust olles oluline ka varajase hoiatussüsteemi tarbeks.