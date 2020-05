Inimesed jooksevad tööpakkumistele tormi: kandidaatide arv on kordades kasvanud

Töökuulutuste arv on hakanud kasvama suuresti seetõttu, et paljud ettevõtted otsivad suveks hooajatöölisi. Alates aprillist on liikunud aga üles töötute arv, mis on nüüd jõudnud 7,5 protsendini ja 3. mai seisuga oli töötukassas töötuna arvel 48 822 inimest.

„Tööotsijate huvi tööpakkumiste vastu on kiirelt kasvanud - seda peegeldab kõige selgemalt fakt, et keskmiselt laekub ühele ametikohale koguni 167 protsenti rohkem kandideerijaid kui möödunud aastal samal ajal. Seega on hüppeliselt kasvanud tööandjate valikuvõimalused personaliotsingutel," ütles CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Ta tõi välja, et enim tahetud ametid on hetkel kaubandussektoris. Kauba komplekteerija ametikohale laekus aprillis keskeltläbi 417 kandidaati, kulleri tööpakkumisele 386 ja e-poe töötaja või -administraatori tööpakkumisele 257.

„Teisalt on aga märkimisväärselt kerkinud ka spetsialistide kandideerimisaktiivsus. Näiteks ostuspetsialisti tööpakkumistel oli aprillikuus keskeltläbi 119 kandideerijat, müügispetsialisti tööpakkumisel 115 ja personalispetsialisti tööpakkumistel 93. See on loonud ka paljudele tööandjatele võimaluse meelitada enda ridadesse töötajaid, kelle värbamine veel mõned kuud tagasi oli äärmiselt keeruline," lisas Auväärt.

Samasuguse pildi maalib ka portaali CV Online statistika. „Kriisi ajal oleme näinud teatud sektorites väga suurt hüppelist kasvu kandideerimiste arvus. Näiteks COOP Eesti Keskühistule korraldatud konkursile "ajutine komplekteerija ladudesse" kandideeris mõne päevaga üle 200 inimese ja pidime selle sulgema. Sama näeme ka mitmete teiste tööpakkumiste juures, kuhu joostakse praegusel ajal tormi," kirjeldas CV Online'i turundusjuht Maris Viires.

Ta tõi välja, et kui võrrelda tänavust aprillis eelmise aastaga, siis inimeste aktiivsus on selgelt kasvanud. Tööpakkumiste arv võrreldes mullusega on väiksem, kuid parem kui märtsis.

Alates aprilli algusest on CV Online'is kasvanud hoogsalt tööpakkumiste arv põllumajanduses, aga ka transpordi ja logistika, hariduse, tervishoiu ja ehituse valdkondades.