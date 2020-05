Inimesed on ilusad ja head. Ärilehe artikkel aitas tragi proua hädast välja

Mõeldud-tehtud. Laansalu ostis Kangadžunglist riiet ja hakkas korduskasutatavaid maske õmblema. Iga maski juures on info, mis riietest see on tehtud ja kuidas seda hooldada. Juures on ka tema nimi, FIE registrikood ja telefoninumber. Maske on nii täiskasvanutele kui ka lastele. Laansalu töötas disaini ise välja, sest soovis teha lõbusama välimusega maske. Ta pani need müügile Facebooki ja Läänemaa Kraamikaubamajja. Üks mask maksab neli eurot.

„Mul ei ole sotsiaalmeedias just palju tuttavaid. Tütar on mul poes vahetuse vanem. Ta käib selle maskiga ja ütleb, et on väga mugav. See Hiina praht, mis lennukiga tuli, muutus viie minutiga ebamugavaks. Mõned on ka minult ostnud, aga ma ei oska neid ise realiseerida," kurdab Laansalu. Teda aitab õmblustöödel 17-aastane lapselaps. „Ükshaaval ei ole mõtet neid müüa. Mõnikümmend tükki on mul valmis."

Laansalu olukord ei ole kiita. Ta on pidanud raha laenama, muu hulgas selleks, et maskide jaoks korralikku riiet osta. Tal on kaelas nii eelmise kui ka peagi selle kuu võlad.

„Lapsest saati olen mingit tööd teinud. Ei oska niisama ollagi. Ma ei taha minna kuhugi, käsi pikalt. Tervis ei ole mul hea, raha ka ei ole. Mis edasi? Vaevalt see liblikaprosside valmistaminegi tagasi tuleb," mõtiskleb Laansalu kurvalt.

„Minu ellu on tulnud auk. Läänemaal ei ole pakkuda tööd, mida saaksin kodus teha. Kas pean ka selle korteri müüma? Süüa on vaja, rohtusid ka. 200-eurosest pensionist läheb üle poole medikamentide peale. Sain just märtsi lõpus 60-aastaseks ja mõtlesin, et koroona jaoks olen riskirühm, aga pensioni jaoks veel noor. Lootusetu tunne on. Tahan, et ka mind märgataks, mis sest, et elan ääremaal. Tahan tööd teha, et tunda end vajalikuna," ütleb Virve Laansalu lõpetuseks.