Inimeselt inimesele autojagamine sai lõpuks oma kaskokindlustuse

Uus Autolevi kaskokindlustus on ainus Eestis, mis katab inimeselt-inimesele autojagamise kahjujuhtumid. Eestis järjest populaarsust koguv autojagamine on toonud enam kui 2200 erinevat sõidukit Autolevi platvormile. Seni tugines autojagamise teenus põhjalikule autoomanike ja rentijate taustakontrollile.

Ettevõtte asutaja Tauri Kärsoni sõnul oli aga just inimeselt-inimesele autorendi vajadustele vastava kindlustuse väljatöötamine oluline. "Asutasin Autolevi, et saaksin ise oma autot turvaliselt välja rentida ja et rentijatel oleksid positiivsed rendikogemused. Auto tavaline kindlustus ei kata autojagamise käigus tekkinud kahjusid või läheb rentijale äärmiselt kalliks maksma. Otsisime aastaid parimat võimalikku alternatiivi," rääkis Kärson autojagamise tagamaadest.

Autojagamise kindlustuse turule toomine on ainulaadne Eestis ja autorenti pole nii soodsatel tingimustel võimalik kindlustada ka Ameerika Ühendriikide ja Euroopa jagamisplatvormidel. "Rendiauto kindlustus maksab tavaliselt pea poole auto enda rendihinnast. Soovisin meie kogukonnale saada paremaid tingimusi ja selle me ka lõpuks saavutasime," sõnas Autolevi asutaja.

Auto kindlustuspoliis sõlmitakse automaatselt Autolevi veebiplatvormil ja selleks eraldi dokumente ise täita ei ole vaja. Rentija valib kindlustuse, mis on kas kolm eurot päevas (omavastutus kuni 1000 eurot) või viis eurot päevas (omavastutus kuni 500 eurot). Kui kahjud on omavastutuse summast väiksemad, siis tuleb tasuda summa kahjude ulatuses ning täit omavastutuse määra maksma ei pea.

Autolevi on inimeselt inimesele autojagamise veebiplatvorm, mis on toonud kokku üle 30 000 kasutaja ja enam kui 2200 sõiduki Eestis, Lätis ja Soomes. Tegemist on suurima autojagamise teenusega regioonis.