Inimeste eelistus kaldub jätkuvalt e-poodide poole

Eesti juhtiv väike- ja tarbimislaenude pakkuja Credit24 korraldas kliendiküsitluse, et hinnata tarbija hoiakuid seoses musta reede sooduspakkumistega. Valdav osa inimesi avaldas valmisolekut ja huvi kasutada kampaaniapakkumisi mitte traditsioonilistes kaubanduskeskustes, vaid pigem just e-kanalites, mis võimaldavad oste sooritada turvaliselt, kodust lahkumata.

Turvaline e-poodlemine

„Näeme klientide igapäevasest finantskäitumisest, kuidas internetis ostlemine muutub üha populaarsemaks,“ nentis Credit24 tegevjuht Ivo Popp. „Kindlasti mõjutab inimeste ostuharjumusi kevadine eriolukord ja soov vältida rahvarohkeid paiku, ent teisalt on muutunud üleüldine käitumismuster. Inimesed eelistavad e-kanaleid, mis toovad ostlemise mugavalt koju kätte ja võimaldavad mittesobivusel kaupu tagastada või ümber vahetada,“ lisas Popp.

Tegvjuhi sõnul on e-poed üheks võimaluseks vähendada kontakte: „Lähenevate jõulupühade ootuses on mõistetav inimeste soov oma lähedasi kingitustega rõõmustada. Samas loodan, et küsitluse tulemused kanduvad ka reaalsesse ellu ja inimesed eelistavad e-kanalite pakutavaid võimalusi ostmiseks.“

Keskmine ost 150 eurot

Credit24 kliendiuuringust selgus, et keskmine summa, mida inimesed plaanivad musta reede kampaaniates kasutada, on 150 eurot. Peamiste ostuargumentidena toodi välja soovi soetada jõulukingitusi, kodutehnikat ja talvekaupu. „Valmisolek reageerida sooduspakkumistele on üks põhjus, miks inimesed kasutavad erinevaid lisaraha võimalusi,“ selgitas Popp ja lisas: „Krediidikonto kasutajate tagasiside kinnitab, et sooduspakkumisi jälgitakse ja oodatakse, kuna see võimaldab soovitud kaupu soetada tavapärasest oluliselt soodsamalt.“

Pikem maksepuhkus

Finantsettevõtte juhina, mis pakub inimestele personaalset lisaraha võimalust, tajub Popp, et praeguses inforuumis on palju ebaselgust ja määramatust tuleviku ees. „Selline ebastabiilsus mõjutab kahtlemata inimeste otsuseid ja käitumist. Seetõttu pakume oma klientidele võimalust paindlikeks lahendusteks ja oleme pikendanud maksepuhkuse perioodi kuni poole aastani. See on meiepoolne valmisolek võimaldada inimestele kindlustunnet, et tulla toime praeguse ebastabiilse ajaga,“ kinnitas Popp.

Tähelepanu! See on finantsteenuse reklaam. Tutvuge enne otsuse langetamist teenuse tingimustega ja konsulteerige vajaduse korral spetsialistiga.