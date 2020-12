Inimeste palgaootus on võrreldes kevadega kasvanud, soovitakse teenida 1680 eurot kätte

Värske uuringu tulemused näitavad, et töötajad sooviksid teenida oma praegusel ametikohal keskmiselt 1680 eurot kätte, mida on 61 eurot enam kui möödunud sügisel. Kevadega võrreldes on aga palgaootus kasvanud tervelt 10,2% (+156 eurot). Kevadel, tervisekriisi alguses, langes töövõtjate palgaootus 1524 eurole.

Palgaootused on tööle kandideerimisel tööhõive staatusest lähtuvalt väga erinevad - kui tööga hõivatud soovivad töökoha vahetamisel teenida keskmiselt 1743 eurot kätte, siis hetkel mittetöötavatele vastajatele piisab keskmiselt 1223 eurost.

„Töötajate ja tööotsijate palgasoove mõjutab suuresti praegune tööturu olukord, kus tööta on jäänud mitmed teenindusvaldkonna töötajad ja ka lihttöölised, kel võib olla keeruline uut töökohta leida ning see mõjutab ka palgaootusi," kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Samas näeme uuringust, et ka mittetöötavate inimeste keskmine palgaootus on eelmise sügisega võrreldes veidi tõusnud," lisas Kadri Seeder.

„Ka tööandjate palgapakkumised töökuulutustel näitavad kasvu vaatamata keerulisele olukorrale tööturul. Tööandjad on tänavu pakkunud töökuulutustel keskmiselt 9-11% kõrgemat töötasu kui möödunud aastal samal ajal, näitavad CVKeskus.ee tööportaalist rohkem kui 17000-lt tööpakkumiselt kogutud andmed," kommenteeris palgatrende CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Palgapakkumiste kasvu vedasid tänavu suuresti tööpakkumised, kus otsiti oma meeskondadesse keskastme- ja valdkonnajuhte ning tipp- või keskastmespetsialiste. Samas abitöötajatele pakutav töötasu püsis praktiliselt muutumatuna ja kasv jäi tagasihoidlikuks ka oskustööliste ning kutsetöötajate tööpakkumistel, samuti teenindussektoris," lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas töötajate ja tööotsijate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Sel sügisel uuritakse lähemalt töökoha korraldust ja kaugtööd, soodustuste kasutamist ning ootusi tööandjatele.