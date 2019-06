Inimraketid jõuavad Pärnusse: suvepealinnas saab laenutada elektrilist tõukeratast

Pärnu on maailma üks väikseimaid linnu, kus elektrilisi tõukerattaid läbi veebiplatvormi laenutada saab. “Kui me Tallinnas elektriliste tõukerataste laenutuse käivitasime, oli huvi selle vastu nii suur, et igati loogiline tundus järgmise sammuna pakkuda teenust ka suvepealinn Pärnus,” ütles Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

Bolt alustab Pärnus sel nädalavahetusel toimuvate Hansapäevade raames 50 tõukerattaga, juulis ja augustis on tänavatel 100 tõukeratast. Eestis on kasutusel Segway tõukerataste uusim mudel NineBot ES4, mille maksimaalne kiirus on 25 kilomeetrit tunnis ning ühe laadimistsükliga on võimalik sõita kuni 40 kilomeetrit.

“Pärnus on olemas kergliiklusteede võrgustik ja suvel eelistavad paljud inimesed auto pigem ratta vastu vahetada. Meie eesmärk on, et inimesed saaksid linnas kiiresti ja mugavalt liikuda, valides selleks kõige sobivama vahendi. Kui tõukerataste laenutamine vähendab autode hulka liikluses, siis oleme ka meie oma missiooni täitnud,” ütles Kolesnikov.

Elektrilist tõukeratast saab rentida samast Bolti rakendusest, kust autot tellida. Selleks tuleb vajutada rakenduse paremal ülanurgas asuvat tõukeratta ikooni. Seejärel lülitub rakendus tõukeratta laenutamise režiimile. Sõiduvahendi saab lahti lukustada tõukerattal nähtava QR koodi abil. Esimesel kasutamisel kuvab rakendus sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi. Rattaid saavad laenutada vaid täisealised sõitjad.