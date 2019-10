Inspektsioon läheb Norras skandaali sattunud Eesti kunstmurufirma tehast kontrollima

Eelmisel nädalal kirjutas ERR Norra TV2-s avaldatud loost, mille kohaselt Eestis mitmeid auhindu pälvinud ja Euroopa Liidu fondidest toetust saanud ASIE viis ühelt Norra staadionilt utiliseerimiseks eemaldatud vana kunstmuru Horvaatiasse, kus see sealsele staadionile paigaldati. Seejuures pole ASIE-l, mis on Norras mitu aastat kunstmuruväljakuid eemaldanud, telekanali andmetel olnud kunagi lube, mida on vaja, et kunstmuru prügina riigist välja viia.

Norra TV2 ajakirjanik Trine Melheim Naess ütles ERR-ile, et telekanal on teinud Eesti ettevõttest mitu uudist, millest viimase kohaselt on ASIE võtnud 20 kulunud kunstmuruplatsi, mis on mõeldud utiliseerimiseks, kuid ei vasta, kuskohas need asuvad.

"Teame, et ettevõte on ladustanud kunstmuruväljakuid kogu Euroopas ja neil ei ümbertöötlemiseks seda tehnoloogiat, mida nad väidavad," lausus ta. "Suur küsimus on see, kuhu vanad väljakud jõuavad ja millele nad on oma raha kulutanud?"

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.