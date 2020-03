Inspektsioon töötab täistuuridel. Tööandjad küsivad koondamise kohta. Töötajate suurim oht on samuti välja tulnud

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul on seni küsimused peamiselt puudutanud töö ümberkorraldamist. Rohkem on ühendust võtnud ettevõtjad, aga vaikselt hakkab juurde tulema ka töötajate pool.

"Tööandjatel on mure, et kuidas korraldada ümber töö ja kui kiiresti seda teha tohib? Kas töötajal on õigus nõuda koju jäämist? Kas siis, kui teen otsuse uksed sulgeda, pean töötajaile raha maksma, ning kui jah, siis kas alammääras või keskmise töötasu ulatuses? Kui pikka aega seda teha tohib?" loetleb Vanatalu peamiste pöördumiste sisu.

Ta lisab, et peamine murekoht on viimasel ajal see, kuidas ja millal peab tegema koondamisotsuseid. Neid otsuseid on ka juba tehtud. Hästi palju on soovitud teada ka seda, kas koondamise asemel võib kasutada palgata puhkuse varianti. Seda, muide, seadus ette ei näe. Samuti on töötandjatel suur soov vähendada kolmeks kuuks tööaega ning nad soovivad teada, mida selleks teha on vaja.

Suurim probleem töötajail

Vanatalu rõhutab eriliselt üht töötajatel ette tulla võivat probleemi.

"Meie jaoks on suurim mure, et inimesed liiga kergekäeliselt ei annaks allkirja poolte kokkuleppel töösuhte lõpetamiseks. Või et nad ise ei kirjutaks korralist töölepingu ülesültemise avaldust. Tööandja ütleb näiteks, et kuna me nii või naa uksed sulgeme, siis võiks töötaja kokkuleppele alla kirjutada või ise e-kirja teel lepingu üles öelda. Et küll siis riik maksab heldelt hüvitist. Aga sellistel juhtudel ei toimu töötuskindlustuse hüvitamist," hoiatab Vanatalu. Enne erinevate sammude astumist, tuleks kindlasti end seadusandlusega kurssi viia.