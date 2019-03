Inspektsiooni hinnangul on Eestis liiga palju krüptorahafirmasid

Kuna pangad on hakanud kliente üha põhjalikumalt kontrollima, otsib must raha uusi puhtaks pesemise võimalusi. Ühe variandina vaadatakse krüptoraha suunas.

"Tegelikult kõige rohkem räägitakse ikka selles samast rahapesust, mida me räägime täna krediidiasutuste puhul. Kui nüüd see must raha kohta otsib, siis potentsiaalne koht on krüptovaluuta," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

"Kui vaatame, et meil on ligikaudu tuhat tegevusluba, siis ilmselgelt on tegemist piiriüleste tegevustega, ilmselgelt ei ole see kuidagi ainult Eestis tegutsemine ja seetõttu loomulikult on see oht. Põhimõtteliselt me väga ei tea, kus need ettevõtted asuvad, kes nad on, millega nad tegelevad, mis mahtudes nad tegelevad, sest igasugune aruandlus selle tegevusloa juures puudub," lisas ta.

Rahandusministeeriumi väitel on Eesti püüdnud rahapesu andmebüroo kaudu tegevuslube jagades krüptoraha valdkonda reguleerida. Selliseid lube annavad välja vähesed riigid.

Loe pikemalt ERR-ist.