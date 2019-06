INSPIRATSIOON | Õpetlik lugu kuidas prügimäest või kasutust maalapist miljoniäri ehitada

Õppetund: iga teenuse tarbimise kasv ja rahaline edu sõltub võrdselt heast ideest ja iga elemendi peenhäälestamisest tarbija ootusele ja mugavusele. See on pidev protsess, sest inimeste ootusedki on muutumises!

10. Suve ja talve taskaal hakkab lõpuks tooma raha

Kui alates 2013. aastast ulatus talviste ja suviste külaliste hulk Kiviõli Seikluskeskuses kokku 18 000 ümber, siis suvise elamuspargiga pandi täkkesse: kahe kuuga käis üle 25 000 külalise. Koos normaalse talvega käis keskuses 2018. aastal kokku 50 000 inimest. Tulemus on palju populaarsema ja juba aastaid tegutsenud Lottemaaga samas suurusjärgus. 2019. aasta lõpuks loodetakse praegusele huvile tuginedes jõuda 70 000-80 000 külastajani.

Et Kiviõli Seikluskeskuse ärimudel on üles ehitatud nii, et sinna pääseb kas kõike sisaldava 25-eurose päevapiletiga või siis saab sisse 15 euroga ja iga teenuse eest tuleb juurde maksta 3 või 6 eurot (ainult trosslaskumine maksab 12 eurot ja ei kuulu päevapileti sisse), siis võib arvestada, et keskmiselt jätab iga parki külastav inimene sinna vähemalt 20 eurot. Paari aasta pärast reaalsed 100 000 külastajat aastas tähendaks keskusele enam kui 2 miljoni eurost käivet ja esmakordselt 20 aasta jooksul saaksid arendajad ka omale arvestatavat palka maksta. Sellist, mida optimistlikud keskuse arendajad oma peredele juba aastakümneid on lubanud.

Asjad, mida tehti valesti ja uuesti:

Loomulikult on ka Kiviõli arendajail endil nüüdseks olemas kohvritäis kogemusi, mida teiste turismiteenuse loojatega jagada. Neli olulisemat lubasid nad ka siia kirja panna:

* Hakates looma midagi, milles kogemused puuduvad, läheb oma mõtetes selgusele jõudmiseks, rahastuse leidmiseks ja mõtete visualiseerimiseks (projekteerimiseks) kordades rohkem aega, kui algselt ette kujutad (12+5 aastat).

* Eelnevast tulenevalt (nagu meil Kiviõlis juhtus), võib ka vabalt minna nii, et mõne aastaga hüppab projekti eelarve üles pea kaks korda (3 miljonilt 5 miljoni peale).

* Kui alguses innustununa motokrossi edust arvasime, et meie suusakeskuses peab olema kindlasti maailmatasemel lumepark ja lumerenn, et nende abil rahvusvahelisi suurvõistlusi ja kümneid tuhandeid külastajaid keskusesse tuua, siis reaalsuses selgus, et meie kliimas on park ja renn pigem kuluartiklid. Ja et vaja on hoopis maksimaalset suurt algajate nõlva, mugavat tõstukit ja häid koolitajaid.