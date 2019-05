Tänavune kruiisiturismi hooaeg on täies hoos ning sel aastal kestab 24. aprillist 19. oktoobrini. Selle aja jooksul randub Tallinna Sadama kai ääres kokku 339 hiigelsuurt laeva tuhandete turistidega. Ärileht tegi ülevaate kui suured need hiigellaevad siis õigupoolest on ja võrdles neid teiste laevade ja transpordivahenditega.