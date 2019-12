Perefirma M.V.Wool üks omanikest ning nõukogu esimees ja ostujuht Meelis Vetevool lausus, et töötajate koondamisel lähtub ettevõte seadusest.

Kuidas teie inimesed eile teate vastu võtsid?

Esimese teate võtsid inimesed vastu juba 25. novembril ja siis olid kõik šokis. Meil on pikaajalised töötajad, nad olid šokis ja töövõimetud. Keegi ei osanud seda halvas unenäos ka oodata, sest tehaste peatamisi on maailmapraktikas tehtud. Aga ainult puhangu hetkel, et seda kontrolli alla saada. Meil puhangut pole aasta aega olnud ja nüüd siis peatati tehased. See on esmakordne pretsedent maailma ajaloos.