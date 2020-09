Internetiettevõtja: Eesti peab Valgevene ja Ukraina IT-ettevõtteid ligi meelitama

„Valgevenes tekkinud olukorra tõttu otsivad paljud ettevõtjad võimalusi viia oma IT-ettevõtted Eestisse. Valgevene e-residendid on avanud Eestis 163 ettevõtet, kuid seoses riigi olukorraga otsivad ka paljud teised ettevõtjad enda firmadele uut kodu. Eesti saab neile seda võimalust pakkuda ning IT-sektori uuele tasemele viia," ütleb Umanets ettevõtte teates.

„Eesti ärikeskkond ja edukas e-residentsuse kogemus muudavad selle paljudele Valgevene IT-ettevõtetele ihaldatud sihtmärgiks. See annab ka uue impulsi Eesti IT-sektori arengule, suurendab maksude laekumist ja toob kaasa muid eeliseid."

Läti ja teised naaberriigid on valgevenelasi juba enda juurde kutsunud

Umanetsi sõnul on Läti ja teised riigid juba valmis Valgevene IT-ettevõtetele „uut kodu" pakkuma. Juba 197 Valgevene IT-ettevõtet on teatanud Lätti, Leetu ja Poolasse kolimisest.

„Poola käivitas programmi Poland Business Harbour, mis aitab IT-spetsialistidel riiki kolida. Tänu sellele kampaaniale saavad IT-spetsialistid tööviisa lihtsustatud korras. Leedu on samuti valmis pakkuma IT-ettevõtetele võimalust riiki kolida ja Vilniuse tehnopargis töötada. Läti vaatab aga IT-spetsialistide elamislubade taotlusi üle kiirendatud korras. Kas Eesti teeb midagi selles suunas?" küsib Umanets.

Mida peaks Eesti tegema?

Umanetsi sõnul on Eestis olemas kõik võimalused puuduvaid IT-töötajaid juurde saada. „Eestis on suurepärane e-residentsuse programm, kuid sellest ei piisa. Tuleb lihtsustada ajutiste elamislubade väljastamist Valgevene ja Ukraina IT-spetsialistidele ja nende perekonnaliikmetele. Riigis viibimise perioodi peab pikendama 90 päevast poole aastani. Lisaks peab soodustama seda, et kõikide riikide IT-spetsialistid saaksid probleemideta pikaajalise aastase viisa. Lisaks tuleb lihtsustada ja kiirendada pangakontode avamist. Kui need inimesed tulevad meie juurde, peame nendesse ettevõtetesse investeerima. Tulevikus toovad need IT-ettevõtted riigieelarvesse miljoneid, kui mitte kümneid miljoneid eurosid. Maasikakorjamine sellist raha sisse ei too," räägib Umanets.