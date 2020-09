Internetivõrgu kaitsmise eest hoolitseb jätkuvalt vaid iga viies ettevõte

Hoogne digitaliseerimine avab ettevõtetele uusi võimalusi, samal ajal aga suurenevad küberohud. Aastaga on küberrünnakute arv pea kahekordistunud ja üha sagedamini varitsevad küberohud just ettevõtteid. Paraku kasutab aga vaid iga viies ettevõte täiendavaid võrgukaitselahendusi.

Suuremad ettevõtted, kes on küberohtudega enam kokku puutunud, mõistavad riske paremini ja üldjuhul tegelevad oma ettevõtte võrgu ja seadmete kaitsemisega. Keskmise ja väiksema suurusega ettevõtetel pole aga sageli oma põhitegevuse kõrvalt turvalisuse teemadele kuigi palju tähelepanu jagunud. Kindlasti on siin oluliseks teguriks olnud ka vastava kompetentsi nappus ja rahaliste võimaluste puudumine suhteliselt kallite eriseadmete ostmiseks või rentimiseks. Ettevõtteid, kus töötab kuni kümme inimest, on Eestis aga üle 125 500 ehk 94 protsenti kõikidest ettevõtetest. Telia on välja töötatud uudse ja lihtsa võrgupõhise turvalahendusega internetiteenuse – Turvaneti, mis on mõeldud just väiksematele ettevõtetele. Lahendus sobib samas hästi ka suurematele ettevõtetele.

Uue lahenduse turvafilter aitab tõrjuda enamlevinud ohte, nagu ebaturvalised veebilehed, tuntud pahavarad ja viirused ning küberründed. Turvafilter tagab automaatselt baasturvalisuse kõigile ettevõtte Turvaneti võrku kaabliga või WiFi kaudu ühendatud seadmetele, nagu arvutid, tootmisseadmed, mobiiltelefonid, printerid, kohviautomaadid või mistahes muud internetiühendusega masinad.

Esimesed kliendid liitusid Turvaneti testplatvormiga juba selle aasta juunis. Pilootprojekti viimastel nädalatel oli teenuse turvafiltri abil tõrjutud keskmiselt 1,7 miljonit potentsiaalset ohtu nädalas, millest umbes viiendiku moodustasid välised rünnakud kliendi ühenduse suunal. Valdav osa ohtudest on seotud ebaturvaliste veebilehtede külastamisega, ohtlike failide avamisega või ettevõtte süsteemides juba varem olnud pahavaraga.

Kaitset pakkuvad turvaseadmed on paigaldatud Telia võrgusõlmedesse. See tähendab, et Turvaneti võrguliiklus läbib põhivõrku paigaldatud turvafiltri ja nii on võimalik ohte tõrjuda juba enne kliendi interneti tarbimise asukohta jõudmist. Seetõttu ei ole vaja baasturvalisuse loomiseks soetada täiendavaid turvaseadmeid või installida täiendavat tarkvara. Turvaneti kasutaja ei pea muretsema ka tarkvara kaasajastamise pärast, sest see toimub samuti automaatselt.

Ettevõtete vajadustest lähtuvalt hakkab Telia pakkuma Turvaneti ühendusi alates kiirusest 40 Mbit/s. Kogu turg liigub selgelt lihtsate terviklahenduste poole. Hoogne digitaliseerimine on tasapisi kasvatamas ka nõudlust suuremate internetikiiruste järele. Koos uue teenuse turule jõudmisega saavad ettevõtted lisaks kasvanud turvalisusele ka märksa kiirema ühenduse.