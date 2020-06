INTERVJUU | Eesti Posti nõukogu juht kritiseerib ministrit: pressiteadete kaudu juhtnööre jagada ei ole hea tava

Miks minister kutsub ennetähtaegselt Eesti Posti nõukogu tagasi?

Ma ei oska täpselt öelda, millega on seotud ministri otsus kutsuda tagasi Eesti Posti nõukogu. Meie praeguse nõukogu volitused lõppevad juuli lõpus. Ilmselt minister tahab, et uus nõukogu võiks saada kokku enne suvepuhkuseid.

Kas põhjuseks võib olla poliitiline vastasseis, et ei soovita vähendada postkontorite arvu?

Selle kohta tuli üks pressiteade. Minu kommentaar oli, et see ei ole hea juhtimistava, et juhtnööre juhtkonnale või nõukogule antakse läbi pressiteadete. Ta oli küll sellega nõus, aga ilmselt kohale see ei jõudnud.

Kas omaniku esindaja poolt on tulnud seisukoht, et Eesti Post ei pea olema kasumis?

Eesti Post on ju äriühing ja ei tohiks kahjumis olla. See sõltub riigi regionaalpoliitikast. Kui riik tahab, et kahjumis postkontorid peaks ikka tegutsema, siis peab ju riik selle kinni maksma. Kahjumis ettevõte pole eriti jätkusuutlik. Ükspäev saab raha otsa. Siis on ees veel hullemad asjad. Peaks koondama 2000 inimest. Ma arvan, et see pole ka kuigi populaarne.

Just käivitus suur posti saatmise tasude tõus. Kas see ei või olla nõukogu vahetamise põhjuseks?

Seda ma ei usu. See on nii vana teema, mida me lihtsalt ei suutnud läbi viia, sest ministrid ei püsinud paigal. Meil oli vist viies minister selle kolme aasta jooksul. Hinnatõusu oleks pidanud tegema sammhaaval ja sellega algust tegema juba kolm-neli aastat tagasi. Nüüd on protsentuaalne tõus suhteliselt suur, aga rahalises mõttes pole see suur asi.

Kui teile tehtaks ettepanek uuesti asuda Eesti Posti nõukokku, kas te võtaks selle pakkumise vastu?

Ei. Mul on väga raske sättida kokku poliitikat ja äri. Nüüd oli see veel raskem, kuna ministrid vahetusid kogu aeg.

Kas Eesti Posti rahaline olukord on hiljuti oluliselt halvenenud [Eesti Posti 2019. aasta puhaskahjum oli 3,7 miljonit eurot]?

See pole kõige parem ja võiks parem olla.