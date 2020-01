INTERVJUU | Eesti väikeõlletootja kaasab raha. Oluliseks päästikuks oli valitsuse tähtis otsus

Eesti üks edukamaid väikeõlletootjaid Tanker andis kolmapäeval teada, et nad kaasavad ühisrahastuse kaudu taas lisaraha. Eelmisel aastal avasid nad Tallinna külje all Jüris uue tehase. Nüüd soovitakse finantseerida muuhulgas seda, et õllekaod oleks väiksemad. Humalaste õllede puhul peab selle teemaga palju vaeva nägema. Ärilehele antud intervjuus ütles Tankerit vedav Jaanis Tammela muuhulgas, et rahakaasamis otsusele andis tugeva tõuke pukis oleva valitsuse otsus, mida väikepruulijad aastaid ootasid.