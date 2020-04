INTERVJUU | EKRE värske ministrikandidaat: Karu tõstis lati kõrgele, viime tema alustatut edasi

Raul Siem, te astute ministriametisse tipp-poliitikas kogenematuna ja nagu ministriamet veel piisavalt raske ei oleks, siis teete seda keset eriolukorda ja majanduskriisi lävel. Kuidas te hindate oma võimekust kõige sellega hakkama saada, olete valmis?

Sellise töö osas ehk ministriametiks ei saa keegi päriselt valmis olla.

Ma olen teiega nõus, et tänane eriolukord on tõesti eriline ja kui räägime nüüd terviseaspektist, siis võib see mingil hetkel lõppema hakata. Majanduslikust aspektist ma seda lõppu tõesti veel ei näe. Ma julgen arvata, et ülemaailmselt ei ole enam kaubandus ja ettevõtlus selline nagu me seda äsja teadsime. Nii et see ongi uus olukord, mida ma hästi teadvustan. Seega peame eriti hästi paradigma muutust hoomama, meil on vaja hästi läbi mõelda oma tegevused ja teha sead nii, et me kasutaks ka raha targalt.

Kaimar Karu vahetati täna välja põhjendusega, et ta ei järginud piisavalt hoolikalt erakondlikku joont. Mida te kavatsete selles ametis teisiti teha?

Ma hindan Kaimar Karu professionaalina väga kõrgelt, tema töös ei saagi olla mingeid etteheiteid, sest ta tegi seda südamega ja latt on tema poolt väga kõrgele seatud.

Mul on raske öelda, mis Kaimar Karu puhul puudulikuks jäi, mina ei ole siin hindaja.