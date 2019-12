INTERVJUU Hampton by Hiltoni Tallinna tooja: me oleme rohkem nullist hotellitegijad

Puudu on rahvusvaheliste brändidega economy-klassi hotellidest. IBIS on juba uksed avanud, meie avame Hampton by Hiltoni. Eestis on palju häid nelja tärni hotelle, kuid hotellitoa keskmine hind on küllalt kõrge. Vähem rahakamad kunded, kes ei saa endale selliseid hindu lubada, leiavad endale võimaluse. Samuti on puudu ülimoodsad hotellid, kuid selle esindaja CityBox tuleb Tallinna. Nende klientideks on tõenäoliselt vähenõudlikud noored reisijad, suuremate nõudmistega äriklientidele ei pruugi see sobida. Samuti võib olla Tallinna vanalinnas ruumi boutique-stiilis hotellidele.

Kui palju töötajaid tuleb Hampton by Hiltonisse?

Majutusäri on väga suure tööjõuvajadusega. Meil on mitmeid meetmeid, kuidas saada läbi väiksema töötajate arvuga. Näiteks vastuvõtt on ühendatud baariga. Seega saab üks inimene hakkama nii hotellikülastajate vastuvõtu kui jookide serveerimisega. Samuti pole söögikohas ettekandjat, tellida tuleb letist. Sellise suurusega hotellis peaks olema umbes 50-55 töötajat.

Eestis on hotellidel tööjõuga kitsas käes, mistõttu kasutatakse ka võõrtööjõudu...

Sama probleem on tegelikult kogu Kesk-ja Ida-Euroopas. Madalate nõudmistega kohtadele saame palgata inimesi Ukrainast ja mujalt. Lisaks on variandiks võtta tööle kogemusteta inimesed ja neid välja koolitada. Eestis on Baltimaade kõrgeimad keskmised palgad. Noortele on Hiltoni hotellis töötamisel igavesti äge võimalus reisida. Kogu maailmas on hotelligruppi töötajatele tuhandetes hotellides erihinnad.

Kuidas läheb kahe tärni hotellidel?

Neid on kah tarvis. Me näeme tegelikult näeme rohkem ohtu Airbnb või booking.comi näol. Loodame, et nende ja teiste kaudu pakutavad korterid lähevad sertifitseerimisele. Näiteks Saksamaal tuleb täita teatavad nõuded, enne kui saad korterit välja üürida. Keegi ei tea, mis korteri otsa võib sedasi turist sattuda. Lisaks võib kortermajade kaaselanikel tekkida küsimus, et kes selles majas tegelikult elab.

Kas Tallinnas pole juba nelja tärni hotelle liiga paljuks läinud?

Ei tea. Hotelliketid vaatavad praegu Tallinnat. Võib olla tuleb siia järgmine Hiltoni või Marrioti hotell.

Kas mõni hotell on Tallinnas müügis?