INTERVJUU | Kaido Padar: olin transpordiameti juhiks saamisest nii üllatunud, et istusin toolile

Kas teile ei tulnud üllatusena, et saite transpordiameti juhiks?

Mulle tuli see hästi suure üllatusena. Ma ikka istusin tooli peale maha. Ma ei tea, kes konkursil veel olid, aga kokku oli 17 soovijat. Ma arvan, et määravaks said elukogemus ja juhtimiskogemus nii era- kui riigiäriühingutes. Olen ka kuulnud, et minu esitatud visioon oli väga ettevaatav. Eks selle konkursiga sai palju tööd tehtud.

Kas juhikohta vastu võttes oli ka kõhklusi?

Muidugi. Ma mõtlesin päris tõsiselt pika ja põhjaliku protsessi vältel. Mida voor edasi, sead rohkem hakkas endale pilt tulevasest ametist ette tulema. Heas mõttes tuli natuke hasarti sisse. Kaalukeeleks said suured projektid, et olla millegi suure juures ja ägeda meeskonna liige. See innustus pani mind lõpuks jah ütlema.

Mida hakkab endast transpordiamet kujutama?

Kõigepealt tuleb endale detailid selgeks teha. Esimene ülesanne on 1. jaanuarist kokku tõstetud kolme ameti koos toimima saamine. Lisaks tahaks kolm viimast aastat erasektoris olles ja mitte riigiasju teades aru saada, on vaja saada ametitest pilt ette. Järgmisel aastal on taristuinvesteeringud väga suured ja juba paigas. Kolme ameti peale on seda kokku üle kahesaja miljoni euro. Oluline on nende hangete kvaliteetne läbiviimine ja õnnestumine.

Kas kokkupandavad asutused asuva praegu eraldi hoonetes?

Asutused on eraldi hoonetes. Kindlasti on küsimus ka see, et kuidas organisatsioon saada ühtemoodi toimima. Eesti mõistes on tegemist väga suure ja olulise ametiga. Kolmes liidetavas ametis töötab kokku üle 800 inimese.

Kas erasektoris on liitmised lihtsamad kui riigisektoris?

Erasektoris on väga lihtne. Liida, tee strateegia ja pane mõõdikud. Seevastu riigiametis on ka igasugused muud rolli mängivad tegurid, mis võtavad aega.

Milline on teie pikem visioon?

Ma ei hakkaks seda laiemalt veel jagama, sest kuu aega läheb enne kui ma ametisse saan ja tahaks kõigepealt seda jagada ameti võtmeisikutega. Need puudutavad suuri taristuprojekte nagu kuidas saab transpordiamet Rail Balticule abiks olla. Milline saab olema tulevikus CO2 mõju transpordisektorile. Mis on väljakutsed lennunduses? Lisaks vastab see küsimustele, kas tulevikus reguleeritakse liiklust droonide või muu taolisega.