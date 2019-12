INTERVJUU | Keda nõustas EASi uus juht Kasahstanis?

Kas EASis on teile juhtimiseks piisavalt ambitsioonikas koht?

On ikka. Kogu Eesti majanduse ees seisvad ülesanded seisavad ka EASi ees. Väljakutsed on piisavalt keerulised ja huvitavad.

Kuidas plaanite julgustada välisinvesteeringuid Eestisse?

Välisinvesteeringutega on väga hästi. Võtame näiteks IT-sektori. Välisinvesteeringuid on selles sektoris, sest siin on olemas hea keeleoskuse ja haridusega tööjõud.

Miks peaksid Eesti ettevõtjad investeerima välismaale, mitte Eestisse?

Eesti ettevõtted on kasvanud piisavalt suureks, mistõttu kõik asjad lihtsalt ei mahu Eestisse ära. Tihti ei leita suurte investeerimisprojektide puhul Eestis kohalike elanike poolehoidu. Eesti ettevõtted võiksid laieneda mujale Baltikumi. Näiteks jaekaubanduses on kogu Baltikumis olemas Leedu ettevõtted, aga võiksid olla ka Eesti omad. Eesti pan-Balti ettevõtteid võiks olla rohkem.

Mida või keda nõustasite Kasahstani suunal?

Nõustasin mõningaid IT-ettevõtteid ja ka Eesti Energiat Kasahstani prügielektrijaamade osas.

Kuidas suhtestute EKREga?

Nagu iga teisegi erakonnaga. Ma pole ühegi partei liige olnud.

Kas te ei karda, et EASi võidakse hakata poliitiliselt ülereguleerima, nagu on mõne EKRE ministri valitsusoleva ametiasutusega juhtunud?

Ma olen juhtinud Eesti Posti. Telefoniõigusest räägitakse kui millestki uuest, aga selles pole midagi uut. Ma ei karda seda, EASis on lihtsalt teistmoodi kui eraäris. Spetsiifika on teine.