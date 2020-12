INTERVJUU | Kogu tõde kojuveost. Wolti Baltikumi juht avaldab, kui palju võib kullerina teenida

Wolt Eesti käivet ootab 2021. aastal tohutu kasv, kuid sel on proosaline põhjus.

Kas teie kullerite profiil on ajas ka muutunud?

Muutunud väga ei ole. Koroonaajal on toimunud see muutus, et üks kuller töötab keskmiselt rohkem kui varem. Ka need, kes ei olnud kaua aktiivsed olnud, muutusid kevadel ning sügisel aktiivseteks. Kulleril ei ole ju kohustust tööd teha. See on vabatahtlik. Kasvanud on ka kulleriks saada tahtjate arv. Tipphetkel oli järjekord üle 2000 inimese.

Kas praegu on ka järjekord? Kui suur?

Täna on järjekorras tuhatkond kulleriks soovijat. Pea iga nädal korraldame uusi koolitusi ja kutsume kandidaate järjekorra alusel koolitusele.