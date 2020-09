INTERVJUU | Luminor prognoosib ülejärgmiseks aastaks kiiret majanduskasvu ja inflatsioonilist survet

Kui suurt majanduslangust prognoosite selleks aastaks?

Luminori prognoosib selleks aastaks Eestile 4,6 protsenti majanduslangust. See on väga väike number.

Eesti on tõestanud, et kuulub euroala stabiilsesse liigasse, kuhu kuuluvad põhjapoolsemad riigid. Nendes riikides ei ole struktuurseid probleeme nagu näiteks püsivat tööpuuduse kõrget määra, suuremaid laenukahjumeid pankade bilansis, mis ei võimalda rohkem laenu pakkuda või niigi kõrget riigivõlga.

Eesti üllatas taaskord selle kriisi raames eeldatust rohkem. Võib olla kõige markantsem näide on jaemüügi mahud. Aastal 2009 keset globaalset finantskriisi vähenes Eestis jaemüük 18 protsenti, Lätis üle 20 protsendi ja Leedus kah sinna kanti. Nüüd on olukord kardinaalselt vastupidine. Esimese poolaasta kokkuvõttes jäi Eesti jaemüügi mahu muutus plussi 1,8 protsenti. Euroalas toimus nelja protsendine langus. Kõige sügavama kriisi ajal aprillis oli jaemüügi langus 12,8 protsenti.

Meie majandusprognoosi põhisõnum on, et suuremat majanduslangust hoidis ära tarbija. Jaemüügi osas eristusid need riigid, kus probleemid olid juba enne koroonaviirust ja see mõjutas neid rohkem.

Milline tuleb majanduse taastumine?

Majanduse taastumine ei ole V-kujuline. Osad harud taastuvad suhteliselt kiiresti kriisieelsele tasemele, mitmed harud mitte. Koroonaviiruse piirangute kadumisel toimus esimestel kuudel kiire taastumine, mis hakkab edasi hoogu kaotama. Määravaks saab see, kuhu riigid raha investeerivad ja kui palju. Väga paljud majandusharud näevad struktuurseid muutuseid, mis mõjutavad pikemaajaliselt nii tööturgu kui äri.

Majanduse avamine ja seekord erakordne palgatoetus oli seekord täiesti õigel kohal ja aitasid kiiresti tarbimist taastada. Et toimuks ka püsikaupade osas nagu autod ja kinnisvara kriisieelne taastumine, selleks on vaja tarbijakindluse paranemist. See on olnud aeglane.

Kui me 2009. aasta kriisist taastumisel nägime kiiret eksporti taastumist, siis selles tsüklis ei pruugi nii minna. Jätkuvalt on koroonaaja laadsed piirangud, globaalmajanduse taastumine on sügisel ebaühtlane.