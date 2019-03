INTERVJUU | Meelis Milder: täna on väga kurb päev. Keskendume kasvu asemel kulude kärpimisele

Eelmine aasta lõpetas Eestis tootmise Sangar, tänavu lõpetab Baltika. Kas Eestis ei tasu rõivatootmine ära?

Käime arenevate riikide teed. Sama on juhtunud Põhjamaades 10-15 aastat tagasi. Eks me oleme siin vastutuult üritanud. Meie tootmise omahinnas on tööjõukulu ligi 2/3, pluss kombinatsioon rendikuludest. Erinevalt paljudest konkurentidest oleme ehitanud kaasaegsed uhked tootmishooned, mille rentimine on päris korralik kulu. See kombinatsioon kokku ei ole täna enam konkurentsivõimeline. Täna on väga kurb päev, kuna tegime teatavaks tootmisinimestele selle aasta lõpus saabuva vältimatu otsuse.

Kas H&M tulek oli viimaseks tilgaks karikas, mis sundis Baltikat kokku tõmbuma?

H&M tuli kümme aastat tagasi. Ta on muutnud turgu, aga ka kogu odavbrändide nagu Reserved ja Zara jaoks, kuid see pole ilmtingimata tähendanud, et meil on selle võrra väga palju turgu ära kadunud. Oleme liikunud teise turusegmenti.