INTERVJUU | Mida arvab Holm panga uus juht pensionireformist?

Hea on rääkida Eesti majandusest, aga midagi pole teha, meie ettevõtted sõltuvad tugevalt ekspordist. Sestap sõltume nii vahetutest kaubanduspartneritest Skandinaaviast ja Kes-Euroopast ning ka kaudselt Lõuna-Euroopast. Seal toimuva baasil on palju lihtsam järeldusi teha kui väljavaadete osas Eestis toimuvat vaadates. Positiivne on see, et Eesti ettevõtete investeerimisvalmidus on püsinud heal tasemel.

Aga kuidas on perede olukord? Tulnud on signaale, et noored pered on uljalt laenuga ostmas kalleid uusi kortereid...

Laenuturu kasv pole olnud drastiline. Kindlasti ei saa öelda, et see on muret tekitav. Pigem tuleks vaadata kinnisvaraturul ja hindadega toimuvat. See turg peegeldab kainet mõistust, mitte nagu üleilmse finantskiirsi eelseid kasvunumbreid. Väga palju uusi arendusi pole.